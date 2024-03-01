Devlet dairesinde boş kağıt skandalı! Vatandaşın yüzünü görmek istemeyen memurların aldığı önleme bakın

İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntülerde müdürlükteki iki gişede memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı görülüyor. Memurların bu uygulamayı işlemlerini yaptıkları vatandaşların yüzlerini görmemek için yaptığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili "Başka bir açıklaması olmalı. Ne demek vatandaşın yüzünü görmek istememek", "Memur sayısı 5 milyondan 2 milyona düşürülmeden bu ülke gün yüzü göremez", "İnegöl Nüfus Müdürü görevden alınmalı ve yalnız çalışabileceği bir göreve verilmeli", "Millete hizmet vermek için orada olduklarının ve bunun için para kazandıklarının farkına varmaları gerekiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.