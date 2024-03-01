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Devlet dairesinde boş kağıt skandalı! Vatandaşın yüzünü görmek istemeyen memurların aldığı önleme bakın

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İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nün iki gişesinde, memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı ortaya çıktı. Memurların vatandaşların "yüzünü görmemek" için böyle bir uygulama yaptığı iddia edildi.

İnegöl Nüfus Müdürlüğü'nde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bahsi geçen görüntülerde müdürlükteki iki gişede memurlar ile vatandaşlar arasındaki cama boş kağıtların yapıştırıldığı görülüyor. Memurların bu uygulamayı işlemlerini yaptıkları vatandaşların yüzlerini görmemek için yaptığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili "Başka bir açıklaması olmalı. Ne demek vatandaşın yüzünü görmek istememek", "Memur sayısı 5 milyondan 2 milyona düşürülmeden bu ülke gün yüzü göremez", "İnegöl Nüfus Müdürü görevden alınmalı ve yalnız çalışabileceği bir göreve verilmeli", "Millete hizmet vermek için orada olduklarının ve bunun için para kazandıklarının farkına varmaları gerekiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İnegöl Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (30)

Adam:

Memurlar komple terbiyeden geçmeli

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ilhan:

İlkokulda 6 yaşındaki çocuğu azarlayan bağıran müdür ve müdür yardımcısına ne denir?

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faruk merttürk:

Bunların piyasada iş bulma imkanı olsaydı memur yapılmazdi. Eğer memur olmasaydı toplumun başına bela olurdu.

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Zeki Anti:

Memurların amacı vatandaşın yüzünü görmek değil, orada yokmuş gibi göstermek için kapatıyorlar. Çoğu devlet dairesinde hastanelerde de bunu görürsünüz kapı kapalıdır ama içeride vatandaş yoktur. Memurların memur olma amacı hizmet değil ki garanti iş garanti maaş olayıdır, ha hizmet verse de maaşı alacak vermese de. Zaten memuriyetten de öyle kolay kolay kimse atılmıyor ciddi kabahat dışında.

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Orhan Dik :

Aslında mantıklı bir uygulama. Sonuçta yaptığını gizlemiyor kendini gizliyor. Bizim halkımız küçük ilçelerde torpil, "yap bir güzellik", kural esnetmeleri vs pek seviyor. Sonuçta memurun amacı orada muhabbet etmek değil.

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Gerard Dirivia:

Bu büyük bir saygısızlıktır. Yüzünü görmek istemiyorum, kim olduğun umrumda değil gibi birşey resmen. Belki de kendi şeytan yüzlerinin görünmesini istemiyorlardır. Torpille ne alakası var gişe orası, insan kaynakları değil

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Hacı Şembeki:

Hemen Linç etmemek gerekir.Nedeni farklı bir şeyde olabilir...Açıklamasını beklemek gerekir...

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Halo Dayı:

doktorların adı çıkmış. asıl bunlarda ki ego kimsede yok.

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mardinli yiğit:

doktorlar da az değil ama..

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Sezgin Avcı:

Çalışmasınlar abi bizde onların yüzünü görmek istemiyoruz işlerini fazlası ile yapmak zorundasınız çünkü bunların aldığı parayı kimse almıyor millet sizi çekmek zorunda mı?

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