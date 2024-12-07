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Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya'da çekilen görüntülerini eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ağır ifadelerle eleştirdi. Gökçek, o anlara ilişkin görüntüleri "Dilek İmamoğlu'nun İtalya'da kafası iyi, ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur" notuyla servis etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisinde Floransa sokaklarında arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyleyip eğlendiği anlara ilişkin görüntü eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in tepkisini çekti.

"EKREM DURUR DUYMUŞTUR"

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Dilek İmamoğlu, İtalya'da kafası iyi ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur. Ya İstanbullular ne düşünüyor" notunu düştü.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur

ELEŞTİREN DE OLDU DESTEK VEREN DE

Gökçek'in Dilek İmamoğlu'nu ağır ifadelerle eleştirdiği paylaşım sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Gönderinin altına "Bir kadının eğlenmesi neden İstanbulluyu ilgilendirsin?", "Alkollü olduklarını nasıl anladın? İşiniz gücünüz iftira", "Ben bu görüntülerde çok rahatsız olunacak bir şey görmüyorum", "İstanbulluyu zamanında, sağ salim evine gönderemeyen İmamoğlu maşallah eşini italyalara gönderiyor", "Siyasetle bunun ne alakası var?", "Her şey çok güzel oluyor", "Bayıldık bu görüntülere Allah neşesini daim etsin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (25)

Haber Yorumlarısemson 12:

adam hakli

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme130
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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Bu adam iyice yoldan çıktı, birinin buna ayar vermesi lazım. Demek ki Erdoğan biliyormuş bunun nasıl biri olduğunu, sonra başına bela olmasın diye yol vermiş

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme102
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Haber YorumlarıLouis Tay:

Yani bu şahsiyet bir parmak işareti ile makamından kovulan adam..Yani karekter yerlerde neyin kafası bu? İnsan az saygıyı bilir.sanane insanların özel hayatından?

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Milletin eşine laf söylemek nedir hocam ? Bu iyice yoldan çıktı onun bununki

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıCan:

Bu ülkenin tek sorunu içki içmenin günah olması . Ama devletin ve milletin malına çökmek günah değil. Yav kardeşim Melih Gökçe’nin nasıl bu kadar zengillendiğini artık cahiller bile anladı. Bence keşke sadece içki içseydi de kendine zararı olsaydı . Milletin parasına değil .

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıA.EMRAH EREN:

Tabiri caizse Bu insan kılığındaki şeytani düşünceli herif halen gündeme gelmek için sağa sola çamur atıyor yapmayın şunun haberini vaktinize yazık

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıSer_hat:

Şarkı söylemek ne zamandan beri kafa bulmak oluyor.esas sen bi açıkla Ankara-Polatlı arasında Tanap projesi için neler oldu....

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıAkıl:

Haram yada kul hakkı yememiş İ. Melih gibi biraz içmişse de bu i Melih i ırgalamaz ..

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıMehmet Tunçel:

eyyy ala gavat sanane elin karısından kızından sen kendi karını kızını takip et herkesin karısını seninkiyle karıştırma

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme26
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Haber YorumlarıMurat Kara:

özel hayatları benide sizide ilgilendirmiyor alkol almayanlara cok temizler qcaba

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme26
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