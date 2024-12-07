Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisinde Floransa sokaklarında arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyleyip eğlendiği anlara ilişkin görüntü eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in tepkisini çekti.

"EKREM DURUR DUYMUŞTUR"

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Dilek İmamoğlu, İtalya'da kafası iyi ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur. Ya İstanbullular ne düşünüyor" notunu düştü.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

ELEŞTİREN DE OLDU DESTEK VEREN DE

Gökçek'in Dilek İmamoğlu'nu ağır ifadelerle eleştirdiği paylaşım sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Gönderinin altına "Bir kadının eğlenmesi neden İstanbulluyu ilgilendirsin?", "Alkollü olduklarını nasıl anladın? İşiniz gücünüz iftira", "Ben bu görüntülerde çok rahatsız olunacak bir şey görmüyorum", "İstanbulluyu zamanında, sağ salim evine gönderemeyen İmamoğlu maşallah eşini italyalara gönderiyor", "Siyasetle bunun ne alakası var?", "Her şey çok güzel oluyor", "Bayıldık bu görüntülere Allah neşesini daim etsin" şeklinde yorumlar yapıldı.