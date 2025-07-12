Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!
Haber Videosu

Tatil için Bodrum Gölköy'e giden oyuncu Melek Baykal, sahilde karşılaştığı yoğun deniz kirliliği karşısında isyan etti. Sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, teknelerin sintine suyu boşaltarak koyu kirlettiğini belirten Baykal, "Gölköy'ün denizi idrar rengine dönmüş. Yazıklar olsun" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Melek Baykal, tatil için gittiği Bodrum Gölköy'de karşılaştığı çevre manzarası karşısında tepkisini dile getirdi. Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Baykal, deniz suyundaki renk değişimi ve yoğun kirlilik nedeniyle yetkilileri göreve çağırdı. Baykal, özellikle teknelerin bilinçsizce yerleşim yerlerine demirlemesi ve sintine sularını boşaltmasının denizin doğal yapısını bozduğunu belirterek şunları söyledi, "Burası Bodrum'un Gölköy sahili… Denizin halini görüyor musunuz? Köpük köpük. Güzelim koy bu vaziyette. Ben Gölköy'de denizin böyle bir renk aldığını hiç görmemiştim. Özür dilerim ama idrar rengi yani."

Denizin rengindeki değişime ve yüzeydeki köpüklere dikkat çeken Baykal, teknelerin uzun süre aynı yerde konaklamasının ve sintine sularının boşaltılmasının bu kirliliğe neden olduğunu belirtti, "Maalesef küçücük koyda dünya kadar tekne barınıyor. Bu tekneler 10-15 gün aynı yerde duruyorlar. Sintine basıyorlar! Hani uydudan kontrol edilecekti? Bunlar yakalanacaktı? Şu rezalete bakın. Denize giremiyoruz artık."

Baykal, paylaşımında hem bölge halkının hem de tatilcilerin bu durumdan mağdur olduğunu dile getirerek şu sözlerle tepkisini sürdürdü, "Şu hale bakın Allah aşkına. Köpük köpük olmuş deniz. Nasıl yüzüyorsunuz burada? Her yerimizi mahvettiniz. Yazıklar olsun."

Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi

"47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi"
Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik

Erdoğan sürecin rotasını çizdi: Bu yolu 3 parti beraber yürüyeceğiz
Tarihi konuşmaya damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Güne damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda ağladı
Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı

Oto tamir ustasının aylık kazancı dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCüneyt Coşkun:

Desteklediğiniz zihniyetin yerel yönetimi, aynı İzmir'de olduğu gibi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Fidan'dan dikkat çeken çıkış! Terör örgütüne önemli bir uyarısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.