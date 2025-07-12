Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Türk televizyonlarının sevilen oyuncusu Melek Baykal, tatil için gittiği Bodrum Gölköy'de karşılaştığı çevre manzarası karşısında tepkisini dile getirdi. Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Baykal, deniz suyundaki renk değişimi ve yoğun kirlilik nedeniyle yetkilileri göreve çağırdı. Baykal, özellikle teknelerin bilinçsizce yerleşim yerlerine demirlemesi ve sintine sularını boşaltmasının denizin doğal yapısını bozduğunu belirterek şunları söyledi, "Burası Bodrum'un Gölköy sahili… Denizin halini görüyor musunuz? Köpük köpük. Güzelim koy bu vaziyette. Ben Gölköy'de denizin böyle bir renk aldığını hiç görmemiştim. Özür dilerim ama idrar rengi yani."

Denizin rengindeki değişime ve yüzeydeki köpüklere dikkat çeken Baykal, teknelerin uzun süre aynı yerde konaklamasının ve sintine sularının boşaltılmasının bu kirliliğe neden olduğunu belirtti, "Maalesef küçücük koyda dünya kadar tekne barınıyor. Bu tekneler 10-15 gün aynı yerde duruyorlar. Sintine basıyorlar! Hani uydudan kontrol edilecekti? Bunlar yakalanacaktı? Şu rezalete bakın. Denize giremiyoruz artık."

Baykal, paylaşımında hem bölge halkının hem de tatilcilerin bu durumdan mağdur olduğunu dile getirerek şu sözlerle tepkisini sürdürdü, "Şu hale bakın Allah aşkına. Köpük köpük olmuş deniz. Nasıl yüzüyorsunuz burada? Her yerimizi mahvettiniz. Yazıklar olsun."