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Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!

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Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da ulaşımda aksamalar yaşanırken; Mecidiyeköy'de yurttaşlar zor anlar yaşadı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Soğuk ve yağışlı hava tüm Türkiye'de etkili olurken; yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir çok kentte eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilirken; megakent İstanbul'da da yurttaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

ULAŞIMDA KAR ÇİLESİ

Alınan önlemlere rağmen megakent İstanbul'da vatandaşlar, özellikle iş çıkışında zor anlar yaşadı. Kent genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı. Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

METRODA PERİŞAN OLDULAR

Özellikle Mecidiyeköy'de yurttaşlar uzun kuyruklar oluştururken; sosyal medyada yer alan görüntüler yaşanan zorlukları gözler önüne serdi.

Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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