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MasterChef yumurtalı pide tarifi! En güzel yumrtalı pide tarifi! Yumurtalı pide nasıl yapılır? Yumurtalı pide için gerekli malzemeler!

MasterChef yumurtalı pide tarifi! En güzel yumrtalı pide tarifi! Yumurtalı pide nasıl yapılır? Yumurtalı pide için gerekli malzemeler!
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel yumurtalı pide hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında yumurtalı pide hazırladı. Peki, yumurtalı pide tarifi nedir? Yumurtalı pide nasıl yapılır? Yumurtalı pide nedir?

Tatlısevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif yumurtalı pide aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, yumurtalı pide nasıl yapılır? Yumurtalı pide nedir? Yumurtalı pide nasıl yapılır, yumurtalı pide yapılırken nelere dikkat edilir?

YUMURTALI PİDE MALZEMELERİ

• 250 gram kıyma (isteğe bağlı olarak kuşbaşı et de kullanılabilir)

• 1 adet soğan (ince doğranmış)

• 1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı pul biber

• 500 gram un

• 250 ml su

• 2 adet yumurta

• Susam (isteğe bağlı)

• 1 paket kuru maya (10 gram)

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

YUMURTALI PİDE NASIL YAPILIR?

Bir kabın içerisinde suyu ılık hale getirin. İçine kuru mayayı ve şekeri ekleyip karıştırın. 5-10 dakika bekleyin. Unu bir yoğurma kabına alın. Tuz ve zeytinyağını ekleyin. Ardından mayalı suyu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru, üzerini örtüp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve et suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra doğranmış yeşil biberleri ve baharatları ilave edin. Malzemeleri birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

Mayalanan hamuru unlu bir yüzeye alın ve bezelere ayırın. Her bir bezeyi merdane ile açın.

Hamurun ortasına hazırladığınız iç harcı yerleştirin, kenarlarını kapatıp pide şekli verin.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız pide üzerine birer yumurta kırın ve 2-3 dakika daha fırında tutun.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Yaşam

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