Netanyahu'dan yeni tehdit: İran'a yönelik saldırılarımız sona ermedi, yapacak çok işimiz var

Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD ile İran arasında sonuçsuz kalan İslamabad görüşmelerinin ardından konuşan Netanyahu, İran’a yönelik operasyonların süreceğini açıkça ilan etti.

Yayımladığı video mesajında İran ve Lübnan hattındaki gelişmeleri değerlendiren Netanyahu, “İran’a yönelik saldırılarımız henüz sona ermedi. Yapacak daha çok işimiz var” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun bu çıkışı, bölgede ateşkesin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İRAN-ABD ZİRVESİ ÇÖKTÜ, GERİLİM YÜKSELİYOR

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen ve 21 saat süren ABD-İran görüşmelerinden anlaşma çıkmaması, sahadaki tansiyonu daha da artırdı. Tarafların özellikle Hürmüz Boğazı ve nükleer program başlıklarında uzlaşamaması, diplomatik sürecin tıkanmasına yol açtı.

İran tarafı ABD’yi “aşırı taleplerle” suçlarken, Washington yönetimi Tahran’ın nükleer program konusunda net taahhüt vermediğini savundu. Zirvenin ardından Pakistan, taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı ancak sahadaki gelişmeler bu çağrıların karşılık bulmakta zorlandığını gösteriyor.

NETANYAHU: İRAN ÇOKTAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLURDU

Netanyahu, İsrail’in geçtiğimiz yıl ve 28 Şubat’ta düzenlediği saldırılara dikkat çekerek, bu operasyonlar olmasaydı İran’ın “çoktan nükleer silaha sahip olacağını” öne sürdü. İsrail Başbakanı ayrıca mevcut ateşkes talebinin Tahran’dan geldiğini iddia etti.

Bu açıklamalar, İsrail’in İran’a yönelik askeri stratejisinde geri adım atmayacağını ortaya koyarken, bölgedeki çatışma riskini de artırıyor.

LÜBNAN MESAJI: ŞARTLI BARIŞ

Netanyahu, Lübnan’la doğrudan müzakere sürecine de değinerek dikkat çeken şartlar ortaya koydu. İsrail’in askeri gücünün etkisiyle Lübnan’ın barış görüşmeleri için girişimde bulunduğunu savunan Netanyahu, sürece iki koşulla onay verdiğini açıkladı.

Bu şartların Hizbullah’ın tamamen silahsızlandırılması ve uzun vadeli, kalıcı bir barış anlaşması olduğunu belirten Netanyahu, “Gerçek bir barış ancak bu koşullarla mümkün” dedi.

ATEŞKES KIRILGAN, BÖLGE YENİ BİR KRİZİN EŞİĞİNDE

ABD-İran görüşmelerinin çökmesi, İsrail’in sert mesajları ve Lübnan hattındaki gerilim, Orta Doğu’da dengeleri yeniden sarsmış durumda. Diplomatik girişimler sürse de sahadaki askeri söylem, ateşkesin kalıcılığına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.