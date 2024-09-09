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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti

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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda, Zeynep ve Akın arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme turunun sonunda yarışmaya veda eden isim Zeynep oldu.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda, Zeynep ve Akın arasında eleme heyecanı yaşandı.

MURATCAN VE ZEYNEP SON İKİYE KALDI

Yarışmacılar ilk etapta şeflerin verdiği fındığı kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Turun en başarılı tabaklarını yapan Alper, Eda ve Nigar yarışmaya devam etti. İkinci tura kalan Muratcan, Zeynep, Beril ve Akın ise Somer Sivrioğlu'nun "The Alice" adlı özel tabağını yapmaya çalıştılar. Tadımların sonunda ise son ikiye Muratcan ve Zeynep kaldı. Gecenin en başarısız yemeğini yapan Zeynep, MasterChef hayallerine veda etti.

ZEYNEP GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Elendikten sonra duygusal anlar yaşayan Zeynep, "Biliyordum... Burası benim için okul gibiydi. İlk yarışmacı olduğum için uzaktan izleme şansım oldu. Duygularımı hep yüksekte yaşayan biriyim ama kimseyi kırma gibi bir niyetim yok. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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