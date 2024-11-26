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MasterChef Beyza'dan çok konuşulacak evlilik itirafı! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu

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MasterChef Beyza son bölümde özel hayatına dair itirafıyla gündeme geldi. 2 yıl önce evli olduğunu ilk kez açıklayan 23 yaşındaki Beyza, bu evliliğinde şiddete maruz kaldığını anlatırken zor anlar yaşadı.

Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Beyza, birkaç hafta önce yaşadığı talihsiz kaza sonucu yüzünün yanmasıyla gündeme gelmişti. Yüzündeki yara izi olmaması ve yanma anında tepki vermemesi nedeniyle eleştirilen Beyza, geçtiğimiz hafta yarışmaya geri dönmüştü.

23 yaşındaki Beyza MasterChef son bölümde bir süre önce evli olduğunu ve bu evlilikte şiddet gördüğünü ve bu sebeple yüzünde izler oluştuğunu açıkladı.

Yarışmacının bu itirafı, hem şaşkınlık hem de derin üzüntü yarattı. Fakat Beyza'nın itirafı sadece bununla sınırlı kalmadı. Evli olduğunu daha önce paylaşmayan Beyza, eski eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Bu açıklama, izleyenleri bir kez daha derinden etkiledi.

BEYZA EVLİLİK İTİRAFIYLA GÜNDEMDE

Konuşmakta zorlanan Beyza "2 sene önce bir evlilik geçirdim ve şiddete maruz kaldım. Ben kadınları çok iyi anlıyorum ve örnek olarak buraya geldim" diyerek hiçbir kadının yalnız olmadığını ve güçsüz olmadığını söyledi.

Kadınlara seslenen Beyza "Hiç vazgeçmeyin hiçbir şey sizden değerli değil" dedi.

Beyza ayrıca yüzünde evliliğinde gördüğü şiddet yüzünden izler olduğunu söyleyerek "yandığım gün üzülmedim çünkü alıştım" dedi.

MasterChef Beyza'dan çok konuşulacak evlilik itirafı! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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