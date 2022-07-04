Marmaris'te vatandaşların köpek balığı sanarak paspas sopasıyla vurduğu canlı Akdeniz zarganası çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'te vatandaşların köpek balığı sanarak paspas sopasıyla vurduğu canlı Akdeniz zarganası çıktı

Haberler.com - Uğur Birdal - Yaşam
 - Güncelleme:

Marmaris'te görülen canlıya vatandaşların köpek balığı sanarak paspas sopasıyla müdahale etmesi sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Marmaris Belediyesi, görülen canlının köpek balığı değil, Akdeniz zarganası olduğunu duyurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde görülen canlı paniğe neden oldu. Vatandaşlar, canlıyı köpek balığı zannederek paspas sopasıyla müdahale etmek istedi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, deniz canlısına paspas sopasıyla vurulduğu ve canlının aldığı darbe sonrası bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Marmaris Belediyesi, çıkan görüntülerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı. Belediye, paniğe neden olan canlının köpek balığı değil, Akdeniz zarganası olduğu belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur.

Marmaris'te vatandaşların köpek balığı sanarak paspas sopasıyla vurduğu canlı Akdeniz zarganası çıktı

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Yaşam

Marmaris Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title