Marmaris'te vatandaşların köpek balığı sanarak paspas sopasıyla vurduğu canlı Akdeniz zarganası çıktı
Haberler.com - Uğur Birdal - Yaşam
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Marmaris'te görülen canlıya vatandaşların köpek balığı sanarak paspas sopasıyla müdahale etmesi sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Marmaris Belediyesi, görülen canlının köpek balığı değil, Akdeniz zarganası olduğunu duyurdu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde görülen canlı paniğe neden oldu. Vatandaşlar, canlıyı köpek balığı zannederek paspas sopasıyla müdahale etmek istedi.
Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, deniz canlısına paspas sopasıyla vurulduğu ve canlının aldığı darbe sonrası bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Marmaris Belediyesi, çıkan görüntülerin ardından açıklama yapmak zorunda kaldı. Belediye, paniğe neden olan canlının köpek balığı değil, Akdeniz zarganası olduğu belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur.