Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında saat 13.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10.61 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

KANDİLLİ "3.7" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 3.7 büyüklüğünde olarak açıkladı. Kandili depremin derinliğini 11.2 kilometre olarak ölçtü.

3 GÜN ÖNCE DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi yakınlarında 2 Ekim Perşembe günü 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Çevre illerde de hissedilen depremde İstanbul Valiliği, 12 kişinin depremin neden olduğu panikatak nöbeti ve korku ile 5 kişinin de paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak yaralandığını bildirmişti. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, 4 binada hasar ihbarı alındığını açıklamıştı