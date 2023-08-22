Marmara Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Marmara Adası, Kaltepe mevkisindeki makilikte çıkan yangın, yerleşim bölgesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına toplam 27 araç ve 122 personelle müdahale edilirken, ilk belirlemelere göre 8 hektar alan ile bir ev zarar gördü. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve kesin hasar tespiti için inceleme başlatıldı.