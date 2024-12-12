Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Ebru Şallı markette pilates yaptı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde boşanma aşamasındaki eşiyle gündemde olan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Markette pilates yaptığı anları paylaşan Şallı, elle dokunulan yerlere ayakkabısıyla temas ettiği için takipçilerinden tepki aldı.

Son dönemde eşi Uğur Akkuş ile boşanmanın eşiğinden dönerek gündem olan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla da çok konuşuldu.

BU KEZ MARKETTE

Daha önce farklı mekanlarda pilates yaptığı videoları paylaşan Şallı bu kez şaşırttı. Eski manken son olarak markette pilates yaptığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Şallı'nın "Süper market pilatesi" notunu düştüğü paylaşımına bazı kullanıcılardan da yoğun tepki geldi. Markette elle temas edilen ortak noktalara ayakkabılarıyla dokunan Şallı'ya "Düşüncesizce yapılan hareket" yorumları yapıldı.

Ebru Şallı markette pilates yaptı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

Sadece ülkesini değil özel karelerini de bırakıp kaçtı
img

Bekir Bozdağ'dan Bakan Memişoğlu'na uyarı
img

İşte kişi başı milli gelirin en yük olduğu ilimiz
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

farklı mekanlarda değişiklik iyidir sinyali vermiş umarım birisi yer :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

KISKANANLAR ÇOK OLMUŞ. HATUN TAŞŞŞ.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.