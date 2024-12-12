Ebru Şallı markette pilates yaptı

Son dönemde eşi Uğur Akkuş ile boşanmanın eşiğinden dönerek gündem olan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla da çok konuşuldu.

BU KEZ MARKETTE

Daha önce farklı mekanlarda pilates yaptığı videoları paylaşan Şallı bu kez şaşırttı. Eski manken son olarak markette pilates yaptığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Şallı'nın "Süper market pilatesi" notunu düştüğü paylaşımına bazı kullanıcılardan da yoğun tepki geldi. Markette elle temas edilen ortak noktalara ayakkabılarıyla dokunan Şallı'ya "Düşüncesizce yapılan hareket" yorumları yapıldı.