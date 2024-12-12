Ebru Şallı markette pilates yaptı
Son dönemde boşanma aşamasındaki eşiyle gündemde olan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Markette pilates yaptığı anları paylaşan Şallı, elle dokunulan yerlere ayakkabısıyla temas ettiği için takipçilerinden tepki aldı.
Son dönemde eşi Uğur Akkuş ile boşanmanın eşiğinden dönerek gündem olan eski manken Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımıyla da çok konuşuldu.
BU KEZ MARKETTE
Daha önce farklı mekanlarda pilates yaptığı videoları paylaşan Şallı bu kez şaşırttı. Eski manken son olarak markette pilates yaptığı bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Şallı'nın "Süper market pilatesi" notunu düştüğü paylaşımına bazı kullanıcılardan da yoğun tepki geldi. Markette elle temas edilen ortak noktalara ayakkabılarıyla dokunan Şallı'ya "Düşüncesizce yapılan hareket" yorumları yapıldı.