Mardinli Genç, Tasarladığı Çizimlerle Tişört ve Çanta Satıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Cundullah Karaaslan, tasarladığı çizimlerle hazırladığı tişört ve çantaların satışını yapıyor. Bayburt Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olan Karaaslan, tablette çizdiği dijital çizimleri serigrafi baskı tekniğini kullanarak kumaşa işlediğini söyledi. Küçük yaşlardan bu yana çizime merak duyduğunu ifade eden Karaaslan, '2 sene önce atölyemi açtım. Sevdiğim işi yapıyorum. Şu an sadece tişört ve çanta yapıyorum. İleriki zamanlarda yeni tasarım ürünler de yapmak istiyorum.' dedi.