Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesinde yaşanan araç trafiğini rahatlatmak için başlatılan Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda ilk asfalt döküldü.

- Mardin'de Türkmen Vadisi alternatif çevre yoluna ilk asfalt döküldü

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesinde yaşanan araç trafiğini rahatlatmak için başlatılan Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda ilk asfalt döküldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorununa köklü ve kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından merkez Artuklu ilçesindeki şehir içi trafiği rahatlatmak için hayata geçirilen Türkmen Vadisi alternatif çevre yolu projesinde zemin iyileştirme ve alt yapı çalışmalarının tamamlamasının ardından ilk sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Merkez Nur Mahallesi Yeni TOKİ mevkii ile İstasyon Mahallesini birbirine bağlayan ve uzunluğu 4 kilometre, genişliği 8 metre olan ulaşımda alternatif bir güzergah olacak yolun asfalt çalışmalarında yüzde 20 seviyesine ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla kurduğu asfalt plenti tesiste üretilen asfaltın kullanıldığı yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması için hummalı bir çalışma yürütülüyor.