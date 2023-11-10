Mardin'de park halindeki tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı Kabala köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir binanın önünde park halinde bulunan tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MARDİN