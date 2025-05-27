Mardin'de Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Balon Bıraktı

Mardin'de Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Balon Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden lösemi hastası çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı ve bu etkinlikle farkındalık yaratmayı hedefledi.

MARDİN'de üniversite öğrencileri, lösemi hastası olan ve Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısına gökyüzüne balon bıraktı.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, lösemi hastası olan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Üniversite yerleşkesindeki Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, çocuklar için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Lösemili ve Gazze'deki çocuklar yararına önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Hep beraber birazdan gökyüzüne balon bırakacağız. Hem Gazze meselesine dikkat çekmek hem de lösemili çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermiş olacağız. Bu vesileyle katıldığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı

Milli takımdaki görevinden ayrıldı! İşte nedeni
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar

Minguzzi'nin mezarını tahrip davasında karar! İşte verilen ceza
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.