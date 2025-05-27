Mardin'de Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Balon Bıraktı

MARDİN'de üniversite öğrencileri, lösemi hastası olan ve Gazze'de hayatını kaybeden çocukların anısına gökyüzüne balon bıraktı.

Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, lösemi hastası olan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Üniversite yerleşkesindeki Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde toplanan öğrenciler, çocuklar için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Bayar, akademisyenler, daire başkanları ve öğrenciler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Lösemili ve Gazze'deki çocuklar yararına önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Hep beraber birazdan gökyüzüne balon bırakacağız. Hem Gazze meselesine dikkat çekmek hem de lösemili çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermiş olacağız. Bu vesileyle katıldığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,