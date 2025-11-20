Haberler

Mardin'de Müdür Yardımcısından Hayat Kurtaran Müdahale

Güncelleme:
Mardin'de bir okulda müdür yardımcısı Vehap Özkan, nefes borusuna yiyecek kaçan bir öğrenciyi Heimlich manevrası ile hayata döndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'de müdür yardımcısı Vehap Özkan, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Halil Tüfekçioğlu İlkokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen bir kız öğrencinin teneffüste yediği yiyecek, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden okulun müdür yardımcısı Vehap Özkan, Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale ile öğrencii yeniden nefes almaya başladı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
