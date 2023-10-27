Mardin'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
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Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyonet çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Yeşilli-Ömerli kara yolu Hop Geçidi mevkisinde sürücülerin ismi henüz öğrenilmeyen 23 LK 917 plakalı kamyon ve 47 M 1528 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Muhammed Telvid Efi (6), Leyla Muhammed (38), Adil Muhammed (41), Serap Oral (21) ve Aysel Işık (24) yaralandı.
Yaralılardan 3'ü vatandaşların yardımıyla Ömerli Devlet Hastanesi'ne, ikisi sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammed Telvid Efi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.