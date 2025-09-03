Haberler

Mardin'de Çayda Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'de serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan 17 yaşındaki Mehmet Emin Akan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'de girdiği çayda akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Emin Akan (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ile Midyat ilçeleri arasında yer alan Beyazsu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Serinlemek için girdiği suda akıntıya kapılan Mehmet Emin Akan, çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin Akan'in duran kalbi, ekiplerin müdahalesiyle çalıştırıldı. Akan önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Mehmet Emin Akan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
