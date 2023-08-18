Manisa Kula'da çıkan yangın kontrol altına alındı
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Manisa'nın Kula ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve polis ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 20 dekarlık alanda hasara neden oldu.
Manisa'nın Kula ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Seyitali Mahallesi Gargar Küme evleri mevkisindeki otluk ve makilik alanda yangın çıktı.
İtfaiye, orman işletme müdürlüğü ve polis ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangın yaklaşık 20 dekarlık alanda hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Yaşam