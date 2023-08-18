Manisa Kula'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman işletme müdürlüğü ve polis ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 20 dekarlık alanda hasara neden oldu.