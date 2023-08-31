Manisa'da traktör kazası: Bir kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörden düşen bir kişi yaralandı. Kaza sonucu başından yaralanan kişi, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörden düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bereketli Mahallesi'nde seyir halindeki traktörde yolcu olarak bulunan Z.Ö. (48) dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan Z.Ö. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Yaşam