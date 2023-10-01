Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.R.Y. yönetimindeki 45 ADZ 557 plakalı traktör ile Ö.M'nin kullandığı 20 AJL 695 plakalı otomobil, Ahmetağa Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan L.Y. ve A.P. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam