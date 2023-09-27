Manisa'da Sakal-ı Şerif Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Manisa'nın Gördes ilçesinde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Mevlid Kandili dolayısıyla Gördes İlçe Müftülüğü tarafından Gördes Ulu Camii'nde sergilenen Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ine büyük bir ilgi gösteren vatandaşlar, adeta izdihama neden oldu. Ziyaret esnasında duygulu anlar yaşanırken, Sakal-ı Şerif'i gören ziyaretçiler gözyaşları eşliğinde dua etti. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği günde Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Sakal-ı Şerif'in en son 1985 yılında ilçeye getirildiğini belirten vatandaşlar, yıllar sonra aynı duyguları yaşadıkları için mutlu olduklarını vurguladı. - MANİSA