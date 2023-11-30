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Manisa'da kamyonet üzüm bağına devrildi, 5 kişi yaralandı

30 Kasım 2023 11:06 Son Güncelleme: 11:07 Abone Ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin üzüm bağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücü ve diğer yolcular hastaneye kaldırıldı.