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Manisa'da kamyonet üzüm bağına devrildi, 5 kişi yaralandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin üzüm bağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücü ve diğer yolcular hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin üzüm bağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Dadağlı Mahallesi'nde M.T'nin kullandığı 45 AKS 330 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

Sürücü ile kamyonette bulunan M.G, V.Ö, F.Ş ve A.K. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşam

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