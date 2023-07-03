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Manisa'da Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Manisa'da Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Otomobil Kazasında Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan halk eğitim merkezi müdür yardımcısı Seda Gülseren Erturun'a otomobil çarptı. Erturun, hastanede kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Erturun'un ölümü, sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

-MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan halk eğitim merkezi müdür yardımcısı Seda Gülseren Erturun'a otomobil çarptı. Erturun, hastanede kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Türker Aladağ (26) yönetimindeki 35 GB 2602 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Seda Gülseren Erturun'a çarptı. Kazada ağır yaralanan ve Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erturun, kurtarılamadı. Erturun'un ölümü, sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Yaşam

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