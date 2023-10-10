Manisa'da Düğünde Sürpriz Para Zinciri

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleşen düğünde geline kardeşi tarafından 50 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 8 metre uzunluğunda "para zinciri" taktı.

Emine Akcan ve Fatih Işık, Salihli'ye bağlı Kemer ve Poyraz Mahallesi'nde davullu zurnalı düğünle dünya evine girdi. Düğünde gelinin üniversitede okuyan kardeşi Halil Akcan, 50 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladığı 8 metre uzunluğundaki para zincirini, babası Hasan Akcan ile birlikte gelin ve damada takarak sürpriz yaptı. Gelinin kardeşi, hem sürpriz yapmak hem de anı kalması için böyle bir şey yaptığını söyledi. - MANİSA