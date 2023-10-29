Manisa'da çiftçi traktörleri Türk bayraklarıyla süsledi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan Remzi Çizmeci, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla traktörleri Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Çalışmalarını süslediği traktörlerle sürdüren Çizmeci, tarladaki kutlama ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Manisalı çiftçiden traktörle 100. Yıl kutlaması

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan Remzi Çizmeci adlı çiftçi Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı bir kutlamaya imza attı.

Remzi Çizmeci Turgutlu ovası Kara Azmak mevkiinde bulunan tarlasında çalışan traktörleri Türk Bayrakları ve balonlarla süsledi. Çalışmalarını süslediği traktörlerle sürdüren Remzi Çizmeci; "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığımız bu anlamlı günde tarlamızda çalışıyorduk, şehir merkezindeki kutlama törenlerinden uzak kalmanın hüznünü yaşıyorduk, biz de tarladaki traktörlerimizi bayraklar ve balonlarla süsleyerek böyle bir kutlama yapmak istedik, bayramımız kutlu olsun" dedi.