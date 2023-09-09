Manisa'da 15. Sultaniye Üzüm Festivali Devam Ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 15. Sultaniye Üzüm Festivali, dev üzüm salkımı ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında üzüm yarışması da düzenlenecek.