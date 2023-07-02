Manavgat'ta Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bayram öncesi motosiklet kazası meydana geldi. Hatice Ebru Kaplan'ın kullandığı motosiklet ile bir kamyon çarpıştı. Kazada Kaplan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-400 kara yolu Karaöz Kavşağı'nda meydana geldi. Hatice Ebru Kaplan'ın kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet ile Osman A.'nın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyon çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kaplan, hastanede hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, morga konuldu. Bir kuaförde çalışan Kaplan'ın motosikleti bayram öncesi aldığı öğrenildi. Kamyon şoförünün ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.