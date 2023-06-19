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Marmaray'a köpeğiyle binmek isteyen kadın, ortalığı karıştırdı: İlkokul mezunu seni

Yaşam Haberleri

İstanbul'da Marmaray'a elinde köpeği ile binmek isteyen kadına, güvenlik görevlileri müdahale etti. Görevliler kadına söz konusu durumun yasak olduğunu belirtirken yaşanan tartışma kameralara yansıdı. Araya diğer yolcular da girerken kadınlar birbirlerine "Çingene, ilkokul mezunu" diyerek hakaret etti.

İstanbul'da Maltepe Marmaray durağında köpeğiyle birlikte trene binmek isteyen kadın şahıs, yasak olduğu gerekçesiyle kendisine izin vermeyen güvenlik personeliyle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖREVLİLER ARAYA GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Maltepe Marmaray istasyonunda iddiaya göre, Marmaray'a köpeği ile binmek isteyen kadın şahıs, turnikelerden geçiş yapacağı esnada güvenlik personeli tarafından durduruldu.

TARTIŞMA KAMERAYA YANSIDI

Görevliler, şahsa trene evcil hayvan ile binmenin yasak olduğunu belirtince olay kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü. Araya diğer yolcular da girerken kadınlar birbirlerine "Çingene, ilkokul mezunu" diyerek hakaret etti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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