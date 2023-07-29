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Maltepe Belediyesi Maltepeli Vatandaşlara Fesleğen Bitkisi Hediye Etti

Yaşam Haberleri

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşlara hoş kokulu fesleğen bitkisi hediye etti. 15 bin adet fesleğen, ilçenin farklı noktalarında dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşlara saksıda fesleğen bitkisi hediye etti.

Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce ilçe halkına, hoş kokusuyla yaz mevsiminin sevilen saksı çiçeklerinden fesleğen bitkisi hediye edildi.

15 bin adet fesleğen, Maltepe'nin 18 mahallesindeki mahalle muhtarlıklarında, Maltepe Meydanı'nda, Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önünde, Barış Manço Parkı'nda, Çınar Mahallesi Atatürk Parkı'nda, Çınar Mahallesi Adnan Kahveci Parkı'nda, ilçedeki metro çıkışlarında, Maltepe Merkez Cami Cevizli Şehit Ömer Halisdemir Cami ve Altayçeşme Merkez Cami'nde cuma namazından çıkan vatandaşlara dağıtıldı.

Kaynak: ANKA / Yaşam

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