Malatya'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
Malatya'da Turgut Özal Bulvarı viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.
Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
M.A'nın kullandığı 44 AAG 902 plakalı otomobil, H.T. yönetimindeki 44 ADL 230 plakalı otomobil, Ö.Ç. yönetimindeki 34 DZ 6546 plakalı minibüs ve E.D'nin kullandığı 44 FY 845 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı viyadüğünde çarpıştı.
Kazada, sürücülerden E.D. ile araçlardaki Ş.K (50), Ş.T (54), H.K. (31) ve H.G. (43) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam