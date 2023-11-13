Malatya'da yıkım işlemleri sırasında ağır hasarlı bina yola devrildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yıkım çalışmaları sırasında bir bina yola devrildi. Bölge araç trafiğine kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı.
Malatya'da ağır hasarlı bir bina, yıkım işlemleri sırasında yola devrildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım işlemleri sürüyor. Akşam saatlerinde de Yeşilyurt ilçesi Şehir Mezarlığı yolu üzerinde devam eden yıkım çalışmalarında bir bina yola devrildi. Bölge araç trafiğine kapatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkım işlemlerinin sürdüğü bölgede ulaşım ise alternatif yollardan sağlanıyor. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam