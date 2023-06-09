Üye Girişi
Haberi Paylaş
Malatya'da Yağışların Ardından Gelinciklerle Süslendi

Malatya'da Yağışların Ardından Gelinciklerle Süslendi

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe ve Kiltepe mahallelerinde bulunan tarlalar, kırmızı gelinciklerle süslendi. Yeşilyurt ilçesinde etkili olan yağışların ardından açan gelincikler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe ve Kiltepe mahallelerinde bulunan tarlalar, kırmızı gelinciklerle süslendi.

Yeşilyurt ilçesinde etkili olan yağışların ardından açan gelincikler, renkli görüntüler oluşturdu.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Abdullah Doğan, AA muhabirine, "Yağışlar sonrası gelinciklerin açmasıyla güzel bir manzara oluştu. Gelincikler çoğaldı. Güzel manzara eşliğinde bazen burada çayımızı yudumluyoruz. Yağış sonrası uzayan otları biçiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ramiz Akar - Yaşam

Kahramanmaraş Yeşilyurt Malatya Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title