Malatya'da Şimşekler Gökyüzünü Aydınlattı

Malatya'da etkili olan sağanak yağış ile gökyüzünü kaplayan şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluştururken şehrin her noktasında görülen doğa olayını vatandaşlar cep telefonları ile çekti.