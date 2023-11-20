Malatya'da şiddetli fırtına konteyneri uçurdu

Malatya'nın, Akçadağ ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına konteyneri uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunduğu kentler arasında yer alan Malatya'da şiddetli fırtına konteynerleri uçurdu.

Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, fırtınanın etkisiyle yaklaşık 40 metre savrulan konteyner bir ağaca çarparak durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Kuvvetli rüzgar ve yağışlı havanın kent genelinde bir süre daha etkili olması beklenirken, yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - MALATYA