Malatya'da park halindeki kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde park halindeki bir kamyonun bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Malatya'da park halindeki bir kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe DDY istasyonu sokak üzerinde bulunan Battalgazi konteyner kentte park halindeki bir kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede çoğalması ile yangın büyürken olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken kamyonun sürücü on kısmı kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA