Fenerbahçe'den penaltı itirazı

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa’da Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında penaltı bekledi.

VEDAT VURDU, SAVUNMANIN ELİNE ÇARPTI

Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında gelişen sarı-lacivertli atakta Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topla buluşarak vuruşunu yaptı ancak savunmanın eline çarpan top kaleye yönelmedi.

FENERBAHÇE'DEN PENALTI İTİRAZI

Savunmanın müdahalesiyle topun rakip oyuncunun eline çarptığını belirten Vedat Muriqi ve Fenerbahçeli futbolcular yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulundu. Karşılaşmanın İtalyan hakemi Maurizio Mariani, sarı-lacivertlilerin itirazlarına rağmen pozisyonu devam ettirdi. VAR odasından da bir inceleme uyarısı gelmeyince oyun kaldığı yerden sürdü.