Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.