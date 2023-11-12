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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.