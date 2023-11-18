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Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazalarda sülfürik asit yüklü tanker ve kamyonetin çarpışması sonucu bir tünelde yan yatan tankerden asit sızdı. Diğer kazada ise bir otomobil yolun kenarına savruldu.