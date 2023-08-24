Malatya'da meydana gelen deprem anı kameralara yansıdı

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1) MALATYA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANI KAMERADA

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem (2)

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bu sabah meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyla birlikte vatandaşların dışarıya çıkıp, kaçtıkları görüldü.

'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTE'

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Malatya-Yeşilyurt merkezli 5 büyüklüğünde yaşanan depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im memleketimizi ve ülkemizi, her türlü afetten korusun. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK'

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu ise "Malatya'mızda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar, bizlere ulaşan herhangi bir olumsuz durum an itibarıyla bulunmamaktadır. İtfaiye olarak süreci yakinen takip ediyoruz. Saha taramalarımız da devam etmektedir" açıklamasını yaptı.