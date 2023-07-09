Malatya'da Kayıp Zihinsel Engelli Kadın Çalılık Alanda Bulundu
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Malatya'da hakkında kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli kadın, çalılık alanda baygın halde bulundu. Arama çalışmalarına jandarma, güvenlik korucusu, itfaiye ve AFAD ekipleri katıldı.
Malatya'da, hakkında kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli kadın, çalılık alanda baygın halde bulundu.
Önceki gün öğle saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli Gülseli Mengüşoğlu'na (31) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Mengüşoğlu'nun bulunması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 40 saatlik çalışmanın ardından genç kadını evlerine 4 kilometrelik uzaklıktaki çalılık alanda baygın halde buldu.
Mengüşoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arama çalışmalarına, 5 jandarma asayiş timi, 30 güvenlik korucusu, itfaiye sualtı arama timi, AFAD ekipleri ve gönüllülerin destek verdiği öğrenildi.