Malatya'da Hasarlı Bina Çatısı Park Halindeki Araç Üzerine Çöktü

Malatya'da bir vatandaşın kısa süreliğine park ettiği aracı, hasarlı binanın çatısının çökmesi sonucu hurdaya döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da bir vatandaşın kısa süreliğine park ettiği aracı, hasarlı binanın çatısının çökmesi sonucu hurdaya döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da hasarlı binalar zaman zaman tehlike saçıyor. Antepli Sokak'ta aracını kısa süreliğine sokağa park eden Sefa Duran, geri döndüğünde gözlerine inanamadı. Bir binanın hasarlı çatısının biranda çökerek aracının üzerine düştüğünü gören Duran, şimdiye kadar tehlike saçan çatı için önlem alınmamasından şikayetçi oldu. Emekli olduğunu ve aracının kaskosunun olmadığını söyleyen Duran, "O anda ben de araca biniyor olabilirdim, ben de altında kalabilirdim. Zaten çatının çöktüğü esnada yoldan geçen bir taksi de zarar görüyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen neden halen bir önlem alınmadı. Sokak trafiğe kapatılabilirdi. Çökme esnasında 2 kişi de son anda kurtuluyor. İlla birileri mi ölmeli. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Depremde evi ve iş yerinin de yıkıldığını söyleyen Duran, şimdi aracının da deprem kaynaklı zarar gördüğünü belirterek, ne yapacağını bilmediğini ifade etti. Duran, aracının üzerine çatısı düşen binaya ise önce ağır hasarlı olarak rapor verildiğini, sonrasında ise itiraz üzerine hafif hasara çevrildiğini ileri sürdü.

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, çatının park halindeki aracın üstüne düşüşü ve yoldan geçen bir başka taksiye de zarar verdiği görülüyor. - MALATYA