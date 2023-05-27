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Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

Malatya'da Beydağı etekleri kelebek vadisine dönüştü

Yaşam Haberleri

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nin Beydağı etekleri, baharla birlikte birçok kelebeğe ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen fotoğrafçılar, kelebekleri fotoğrafladı.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nin Beydağı etekleri, baharla birlikte birçok kelebeğe ev sahipliği yapıyor.

Bölgeye gelen fotoğrafçılar, kelebekleri fotoğrafladı.

Fotoğrafçı Salih Kayhan, AA muhabirine, bölgede çok sayıda kelebek türü bulunduğunu ve bunları baharla birlikte gelerek fotoğrafladığını anlattı.

15 yıldır kelebek fotoğrafları çektiğini dile getiren Kayhan, "Yıllardır bu vadiyi (Konak) gözlemliyorum. Bu vadinin en nadir türlerinin başında Mezopotamya Çokgözlüsü, Kafkasya Gelinciği, Çokgözlü Lübnan Esmeri gelmektedir." dedi.

Kayhan, şu an bu vadide bolca alıç kelebeği, çokgözlü mavi kelebekleri ve Anadolu Karagözmavisi gibi kelebek türlerini gözlemlediğini ifade etti.

Bölgede uçuşan kelebeklerden pupasından henüz yeni çıkmış kelebekler gözlemlediğini belirten Kayhan, bu güzel doğayı korumak ve temiz tutmak gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ramiz Akar - Yaşam

Salih Kayhan Yeşilyurt Malatya Kayhan Yaşam Haberler

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