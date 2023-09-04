Malatya'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında iş makinesi enkaz altında kaldı ihbarı asılsız çıktı

Malatya'da bir binanın kontrollü yıkımı sırasında iş makinesinin enkaz altında kaldığı ihbarı polisi alarma geçirdi. Ancak olay yerine giden ekipler, ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

Malatya'da ağır hasarlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında iş makinesinin enkaz altında kaldığı ihbarı polisi alarma geçirdi. Olay yerine giden ekipler, ihbarın asılsız olduğunu tespit etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tasasız Sokak'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkımı sırasında binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü. Yaralanın olmadığı olayda iş makinesinin enkaz altında kaldığı yönünde ihbar yapılınca bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yıkım işlemlerinin yapıldığı sokakta inceleme yapan ekipler, ihbarın asılsız olduğunun belirlenmesiyle bölgeden ayrıldı.

Sokak sakinleri apartmanın yıkım işlemleri sırasında çöktüğünü ve ihbarın asılsız olduğunu söylediler. - MALATYA