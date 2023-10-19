Deprem bölgesi Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Kent merkezi ile kırsalda devam edilen yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri bazı bölgelerde ise eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

- Malatya'da ağır hasarlı binalar eş zamanlı yıkılıyor

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Kent merkezi ile kırsalda devam edilen yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri bazı bölgelerde ise eş zamanlı gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binalar patlayıcı, diğer yapılar ise iş makineleri ile yıkılıyor. Patlayıcı ile haftada ortalama 4 bloğun yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kentte iş makineleri ile yıkımlar ise aralıksız devam ediyor.

Kent merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilen yıkım işlemlerinin hızlandığını kaydeden vatandaşlar ise yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerine hız verilmesinden memnun olduklarını belirterek, yıkım işlemlerinin kentin yeniden imar ve ihya sürecinin bir parçası olduğuna dikkat çekerek devletin yaraların sarılması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Depremler sonrası 10 bine yakın ağır hasarlı yapının yıkım işlemlerinin tamamlandığı kentte yaklaşık 26 bin ağır hasarlı binanın yıkım işlemleri için ise gün sayılıyor.