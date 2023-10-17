Malatya'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Malatya- Adıyaman Karayolu Erkenek Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.E.T. yönetimindeki 44 LS 893 plakalı otomobil, sağ şeritte seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedince önünde seyreden bir araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle önceki araçlarda başka araçlara çarpınca 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada araçlarda bulunan M. Y. ile H. D. Olay yerine gelen ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA