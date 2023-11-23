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Malatya'da 3 Dakika Arayla 2 Deprem: Canlı Yayında Panik

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler, bir televizyon programının canlı yayınında yaşandı. Program yapımcısı, konuk ve çalışanlar deprem anında panik yaşadı.