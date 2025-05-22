Mahsun Yoltay'ın Sevimli Tilki Dostu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Mahsun Yoltay, bahçesinde yanına gelen tilkiyi besleyip kucağına alarak sevdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde Mahsun Yoltay, evinin bahçesinde oturduğu sırada yanına gelen tilkiyi besleyip, kucağına alarak sevdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde Mahsun Yoltay, evinin bahçesinde oturduğu sırada yanına gelen tilkiyi besledi. Bir süre sonra tilkinin güvenini kazanan Yoltay, kucağına alıp sevmeye başladı. Yakınları, tilkiyi sevdiği anları cep telefonu ile kaydetti.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam